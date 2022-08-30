Следующий недорогой iPhone SE получит «чёлку» и Face ID

Судя по всему, Apple наконец-то готова отказаться от устаревшего формата в пользу более современного iPhone XR. Именно эта модель станет базой, которая ляжет в основу грядущего iPhone SE 4.

Сообщается, что новый недорогой смартфон Apple наконец-то получит систему Face ID. Правда, в отличие от грядущих iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, спрячется она в вырезе в форме «чёлки».

Обновлённый iPhone SE сможет похвастаться 6,1-дюймовым IPS-дисплеем. Для сравнения, актуальная модель линейки имеет лишь 4,7-дюймовый экран.

Когда именно Apple представит новинку — неизвестно. Но есть все шансы, что случится это уже в следующем, 2023 году.