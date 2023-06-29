Следующий смартфон OnePlus среднего уровня получит новый процессор

21:46, 29 июня 2023
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Следующий смартфон OnePlus среднего уровня получит новый процессорЖдём прироста производительности в сравнении с предшественником
В последние месяцы OnePlus Nord CE 3 привлёк интерес достаточно большого числа пользователей.
Правда, до последнего не было ясно, каким именно будет смартфон. Но сейчас появилась свежая порция сливов, которая раскрыла некоторые подробности.
Причём слив максимально контролируемый, т.к. его источником выступил сам производитель — компания OnePlus. Она официально подтвердила, что в Nord CE 3 будет использоваться Snapdragon 782G.
Напомним, что данная модель SoC была анонсирована в ноябре 2022 года взамен популярной модели Snapdragon 778G+. И хотя новинка обеспечивает лишь небольшой прирост производительности CPU и GPU по сравнению со своим предшественником, ожидается, что Nord CE 3 будет предлагать достойную производительность за свою цену.