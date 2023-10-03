Следующим складным Google Pixel может оказаться вовсе не Pixel Fold 2

Следующим складным Google Pixel может оказаться вовсе не Pixel Fold 2Поисковый гигант навёл смуты
Энтузиасты, благодаря коду приложения Google Pixel Buds, обнаружили кодовое имя «Comet».
Оно может указывать на разработку нового складного устройства от Google, которое имеет шансы оказаться не только преемником Pixel Fold, но даже представлять собой девайс в стиле Galaxy Z Flip.
Напомним, что Google Pixel Fold был представлен всего несколько месяцев назад, но, судя по всему, компания уже работает над следующим устройством.
В последней версии приложения Google Pixel Buds было найдено кодовое имя «Comet». Согласно информации от 9to5Google, это кодовое имя было обнаружено наряду с кодовыми именами для Pixel 8 и Pixel 8 Pro (Shiba и Husky).
Однако, учитывая, что Pixel 8a уже имеет кодовое имя «Akita», и «Comet» не соответствует тематике пород собак для серии Pixel 8, возникают вопросы о его назначении.
Первоначальное кодовое имя Pixel Fold было «Passport», что, возможно, было связано с концепцией устройства, напоминающего паспорт. Однако позже оно было изменено на «Felix» для соответствия серии Pixel 7.