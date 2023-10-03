Следующим складным Google Pixel может оказаться вовсе не Pixel Fold 2

Оно может указывать на разработку нового складного устройства от Google, которое имеет шансы оказаться не только преемником Pixel Fold, но даже представлять собой девайс в стиле Galaxy Z Flip.

Напомним, что Google Pixel Fold был представлен всего несколько месяцев назад, но, судя по всему, компания уже работает над следующим устройством.

В последней версии приложения Google Pixel Buds было найдено кодовое имя «Comet». Согласно информации от 9to5Google, это кодовое имя было обнаружено наряду с кодовыми именами для Pixel 8 и Pixel 8 Pro (Shiba и Husky).

Однако, учитывая, что Pixel 8a уже имеет кодовое имя «Akita», и «Comet» не соответствует тематике пород собак для серии Pixel 8, возникают вопросы о его назначении.

Первоначальное кодовое имя Pixel Fold было «Passport», что, возможно, было связано с концепцией устройства, напоминающего паспорт. Однако позже оно было изменено на «Felix» для соответствия серии Pixel 7.