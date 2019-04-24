Слежка Huawei P30 Pro за пользователями опровергнута

На днях в сети появилось сообщение о том, что флагманский смартфон Huawei P30 Pro передаёт данные на китайские сервера, один из которых принадлежит отделу сетевой безопасности Китая. Теперь пресс-служба Huawei разобралась со скандалом и выпустила официальное пояснение ситуации.

Huawei заявила, что представленная информация не соответствует действительности. В ходе проверки данная информация была признана ошибочной, что подтверждено в первоисточнике на GitHub.

Более того, изначальный автор «утечки» принёс извинения компании и пользователям: «На правах единственного куратора этого проекта я хочу принести свои глубочайшие извинения за ошибку и принесенные неудобства бренду Huawei и клиентам компании. Заявление о том, что Huawei P30 Pro осуществляет передачу данных на beian.gov.cn не соответствует действительности».