Слили всё: дату анонса, характеристики и цену флагманской линейки Honor Magic 5

В первую очередь, интернет-источники сообщили, что нам покажут сразу три устройства: Honor Magic 5, Honor Magic 5 Pro и Honor Magic 5 Prestige Edition. Все они получат 6,8-дюймовые AMOLED-дисплеи с переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 1100 нит.

Одинаковые у всех трёх моделей и фронтальные камеры — они смогут делать фото разрешением 13 Мп. В основу девайсов ляжет топовый чип 2023 года Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. При этом оперативной памяти будет от 8 до 12 ГБ, а постоянной — от 128 до 512 ГБ.

Отличия начинаются в основных камерах устройств. Так, базовый Honor Magic 5 оснастят модулями Sony IMX800, Sony IMX758 и OmniVision OV64B, в то время как Magic 5 Pro получит Sony IMX878, OmniVision OV64B и Sony IMX516. Топовая модификация Prestige Edition сможет похвастаться модулями Sony IMX989, Sony IMX758, Sony IMX516 и ещё одним неназванным датчиком от Sony.

Ёмкость аккумулятор младшей модели составит 5000 мАч (с поддержкой быстрой 66 Вт зарядки), а у Honor Magic 5 Pro и Honor Magic 5 Prestige Edition — 4800 мАч (при более быстрой 100 Вт быстрой зарядке).

Анонс линейки ожидается уже в апреле 2023 года. Стартовый ценник Magic 5 составит 700 долларов, Magic 5 Pro — 835 долларов, а Magic 5 Prestige Edition — 1115 долларов.