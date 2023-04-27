Слили всё, даже руководство пользователя: большая утечка Xiaomi Poco F5 Pro накануне анонса 9 мая

Но, как это часто бывает, буквально накануне масштабного мероприятия, в Сеть утекли подробности об одном из устройств серии. Причём речь идёт не только об уже привычных рендерах и характеристиках, но даже об инструкции пользователя.

Утечка показала, что между Poco F5 Pro и Redmi K60 всё же будут отличия. Как минимум, батарея у последней больше, чем я грядущей новинки.

В остальном же характеристики, вроде как, будут идентичными для обеих моделей. Слив также показывает, что дизайн смартфона будет как у Redmi K60.

Сетевые информаторы также раскрыли, что Poco F5 Pro получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3200 x 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран будет защищён стеклом Corning Gorilla Glass 5 и оснащён сканером отпечатка пальцев под дисплеем.

В основу смартфона ляжет процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Устройство также получит 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 внутреннего накопителя. Останется и поддержка быстрой зарядки на 67 Вт.

В качестве камер Poco F5 Pro получит тройную камеру: 64-мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и 2-мегапиксельный датчики.