«Слишком похож на Samsung»: инсайдер опубликовал фото неанонсированного флагмана Meizu 20 Pro

Отметим, что в Сети также появились подробности и о технических характеристик всей линейки Meizu 20. Обе модели серии получат процессор Snapdragon 8 Gen 2, подэкранный сканер отпечатка пальцев и 50-мегапиксельные датчики изображения с оптической стабилизацией.

Ожидается при этом, что Meizu 20 Pro получит 80-ваттную зарядку и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Анонс серии, по данным всё тех же источников, состоится не ранее 30 марта 2023 года.