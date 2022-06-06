Слишком внезапно: Huawei анонсировала презентацию нового смартфона и наушников, которая пройдёт уже сегодня

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Слишком внезапно: Huawei анонсировала презентацию нового смартфона и наушников, которая пройдёт уже сегодняДа ещё и в один день с WWDC
Накануне Huawei внезапно объявила о свежей презентации, которая пройдёт уже сегодня, 6 июня. В рамках неё компания представит свой новый смартфон и беспроводные наушники.
Телефон будет называться Huawei Enjoy 50. В его основу ляжет фирменный чип компании Kirin 720. Также устройство получит большой 6,75-дюймовый IPS-дисплей, гигантский аккумулятор на 6000 мАч и быструю зарядку на 22,5 Вт.
Основная камера новинки будет тройной, при этом работать аппарат будет под управлением «замены Android» в лице HarmonyOS 2.0.
Ожидается, что Huawei Enjoy 50 будет доступен в трёх цветах: белом, синем и чёрном.
Что же до наушников, то о них известно лишь то, что они будут называться Huawei Freebuds 5i. Ни характеристик, ни подробностей о них пока что нет.