Слишком внезапно: Huawei анонсировала презентацию нового смартфона и наушников, которая пройдёт уже сегодня

Телефон будет называться Huawei Enjoy 50. В его основу ляжет фирменный чип компании Kirin 720. Также устройство получит большой 6,75-дюймовый IPS-дисплей, гигантский аккумулятор на 6000 мАч и быструю зарядку на 22,5 Вт.

Основная камера новинки будет тройной, при этом работать аппарат будет под управлением «замены Android» в лице HarmonyOS 2.0.

Ожидается, что Huawei Enjoy 50 будет доступен в трёх цветах: белом, синем и чёрном.

Что же до наушников, то о них известно лишь то, что они будут называться Huawei Freebuds 5i. Ни характеристик, ни подробностей о них пока что нет.