”Слита” цена и основные характеристики нового "живучего" смартфона Motorola
Называться устройство будет, что логично, Moto G9 Plus. Информация о новинке была опубликована на официальном сайте европейского оператора Orange Slovakia. Судя по представленной информации, смартфон оснастят немалым 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+, а также “дыркой” под фронтальную камеру. К сожалению, информации о процессоре устройства все еще нет, но зато уже известно, что аппарат будет иметь версию с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. При этом аккумулятор Moto G9 Plus будет иметь емкость 5 000 мАч и быструю проводную зарядку на 30 Вт.
Также утечки говорят о том, что смартфон получит основную камеру, состоящую из четырех модулей, главный из которых сможет фотографировать с разрешением 64 Мп. Помимо этого, устройство получит поддержку Bluetooth 5.0, VoLTE, Wi-Fi, двух SIM-карт и будет идти прямо из коробки с Android 10 на борту. За все это компания попросит 235 евро.