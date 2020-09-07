”Слита” цена и основные характеристики нового "живучего" смартфона Motorola

Называться устройство будет, что логично, Moto G9 Plus. Информация о новинке была опубликована на официальном сайте европейского оператора Orange Slovakia. Судя по представленной информации, смартфон оснастят немалым 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+, а также “дыркой” под фронтальную камеру. К сожалению, информации о процессоре устройства все еще нет, но зато уже известно, что аппарат будет иметь версию с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. При этом аккумулятор Moto G9 Plus будет иметь емкость 5 000 мАч и быструю проводную зарядку на 30 Вт.