ferra.ru
Телефоны
Сегодня 12:30

”Слита” цена и основные характеристики нового "живучего" смартфона Motorola

Намечается вполне интересный аппарат, особенно за свою цену
Совсем недавно Motorola анонсировала свой новый недорогой смартфон Moto G9, который на глобальном рынке будет называться Moto G9 Play. И вот, по прошествии столь малого времени, компания готовит анонс Plus-версии смартфона. Об этом говорит хотя бы то, что в сеть были “слиты” цена и основные характеристики нового “живучего” смартфона Motorola.

Называться устройство будет, что логично, Moto G9 Plus. Информация о новинке была опубликована на официальном сайте европейского оператора Orange Slovakia. Судя по представленной информации, смартфон оснастят немалым 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+, а также “дыркой” под фронтальную камеру. К сожалению, информации о процессоре устройства все еще нет, но зато уже известно, что аппарат будет иметь версию с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. При этом аккумулятор Moto G9 Plus будет иметь емкость 5 000 мАч и быструю проводную зарядку на 30 Вт.

Также утечки говорят о том, что смартфон получит основную камеру, состоящую из четырех модулей, главный из которых сможет фотографировать с разрешением 64 Мп. Помимо этого, устройство получит поддержку Bluetooth 5.0, VoLTE, Wi-Fi, двух SIM-карт и будет идти прямо из коробки с Android 10 на борту. За все это компания попросит 235 евро.

Автор: Лилик Ми