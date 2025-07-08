Слитые фото показали камеру Xiaomi 16 Pro Max — копия iPhone 17 Pro Max

Судя по фото, флагман получит массивный блок камер, выполненный в стиле iPhone 17 Pro Max — с горизонтальным размещением сенсоров. Но также в новинке китайцев будет и встроенный дополнительный экран.

По слухам, линейка Xiaomi 16 пополнится сразу пятью моделями: базовой, Pro, Ultra, а также новыми вариантами — 16 Pro Mini и 16 Pro Max. Последняя станет самым продвинутым и, возможно, самым дорогим устройством серии.

Авторитетный источник Digital Chat Station подтвердил расположение камер у версии Max.