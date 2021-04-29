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«Слитые» изображения раскрыли новый смартфон с подэкранной фронтальной камерой
Как ни странно, речь даже не о новом Galaxy Z Fold
Ранее в сети появилась информация о том, что компания Nubia готовит свой новый флагманский смартфон — Nubia Z30. Теперь же стало известно, что устройтво не только получит передовое железо, но также сможет «похвастаться» и подэкранной селфи-камерой.
Источником этих данных стали рендеры грядущей новинки. Они показали, что смартфон получит стандартный для 2021 года дизайн с одной важной особенностью — «невидимой» фронтальной камерой. Как пишет Gizmochina, как минимум это будет сильно отличать Z30 от предшественника.
Отметим, что смартфону также приписывают чип Snapdragon 888 от Qualcomm в качестве основы. При этом до сих пор не ясно, когда именно Nubia представит столь интересную новинку. Судя по качеству рендеров и количеству утечек, случиться это должно уже совсем скоро.