«Слитые» изображения раскрыли новый смартфон с подэкранной фронтальной камерой

Отметим, что смартфону также приписывают чип Snapdragon 888 от Qualcomm в качестве основы. При этом до сих пор не ясно, когда именно Nubia представит столь интересную новинку. Судя по качеству рендеров и количеству утечек, случиться это должно уже совсем скоро.