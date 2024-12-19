Сливы пошли: в сети появилось живое фото флагманского Galaxy S25+

Galaxy S25+, судя по утечке, сохранит 120 Гц экран с разрешением 1440p, будет максимум 12 ГБ оперативной памяти и сможет похвастаться прежней емкостью аккумулятора. Приятная новость — увеличение цены на устройство пока не планируется.

Интересная деталь — металлический элемент под кнопками питания и громкости. Однако это не слайдер камеры, как на iPhone 16, а модуль mmWave-радио.