Сливы пошли: в сети появилось живое фото флагманского Galaxy S25+Выглядит узнаваемо
На снимках видны обновленные вертикально расположенные модули камеры, слегка утолщенные и частично заклеенные маскировочной лентой. На фронтальной панели заметен выступ, предположительно также закрытый лентой.
Фото настроек подтверждает модель устройства (SM-S936U), что указывает на использование процессора Snapdragon 8 Elite, а не Exynos 2500, как предполагалось ранее.
Exynos 2500 дебютирует только в 2025 году вместе с Galaxy Z Flip 7.
Galaxy S25+, судя по утечке, сохранит 120 Гц экран с разрешением 1440p, будет максимум 12 ГБ оперативной памяти и сможет похвастаться прежней емкостью аккумулятора. Приятная новость — увеличение цены на устройство пока не планируется.
Интересная деталь — металлический элемент под кнопками питания и громкости. Однако это не слайдер камеры, как на iPhone 16, а модуль mmWave-радио.