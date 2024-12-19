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Опубликовано 19 декабря 2024, 07:08
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Сливы пошли: в сети появилось живое фото флагманского Galaxy S25+

Выглядит узнаваемо
В сети появились реальные изображения Samsung Galaxy S25+, предоставленные инсайдером Jukanlosreve.
Сливы пошли: в сети появилось живое фото флагманского Galaxy S25+
© NotebookCheck

На снимках видны обновленные вертикально расположенные модули камеры, слегка утолщенные и частично заклеенные маскировочной лентой. На фронтальной панели заметен выступ, предположительно также закрытый лентой.

Фото настроек подтверждает модель устройства (SM-S936U), что указывает на использование процессора Snapdragon 8 Elite, а не Exynos 2500, как предполагалось ранее.

Exynos 2500 дебютирует только в 2025 году вместе с Galaxy Z Flip 7.

Сливы пошли: в сети появилось живое фото флагманского Galaxy S25+
© NotebookCheck

Galaxy S25+, судя по утечке, сохранит 120 Гц экран с разрешением 1440p, будет максимум 12 ГБ оперативной памяти и сможет похвастаться прежней емкостью аккумулятора. Приятная новость — увеличение цены на устройство пока не планируется.

Интересная деталь — металлический элемент под кнопками питания и громкости. Однако это не слайдер камеры, как на iPhone 16, а модуль mmWave-радио.

Источник:NotebookCheck
Автор:Булат Кармак
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#Samsung Galaxy S25
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