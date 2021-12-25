Случился фальстарт: блогер опубликовал видеообзор Samsung Galaxy S21 FE ещё до анонса смартфона

Но вот, судя по всему, мы уже близки к моменту анонса. Мало того, что интернет начали заполнять качественные изображения устройства, так ещё и YouTube-блогер под ником HDblog опубликовал полноценный видеообзор ещё неанонсированного устройства.

Судя по нему, Galaxy S21 FE внешне будет полностью идентичен Galaxy S21. Отличие будет заключаться лишь в том, что сам корпус выполнен из пластика.