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Случился фальстарт: блогер опубликовал видеообзор Samsung Galaxy S21 FE ещё до анонса смартфона

Зато теперь нам известно всё о многострадальном флагмане
Многие месяцы в сети всплывают те или иные слухи об удешевлённом флагмане Samsung — Samsung Galaxy S21 FE. В какой-то момент даже говорили, что компания решила отменить выпуск устройства.
Случился фальстарт: блогер опубликовал видеообзор Samsung Galaxy S21 FE ещё до анонса смартфона

Но вот, судя по всему, мы уже близки к моменту анонса. Мало того, что интернет начали заполнять качественные изображения устройства, так ещё и YouTube-блогер под ником HDblog опубликовал полноценный видеообзор ещё неанонсированного устройства.

Судя по нему, Galaxy S21 FE внешне будет полностью идентичен Galaxy S21. Отличие будет заключаться лишь в том, что сам корпус выполнен из пластика.

Случился фальстарт: блогер опубликовал видеообзор Samsung Galaxy S21 FE ещё до анонса смартфона

В основу смартфона из видео лёг чип Snapdragon 888, при этом оперативной памяти в нём 6 ГБ, а постоянной — 128 ГБ. Основная камера тройная, каждый модуль на 12 Мп. Фронтальная же модуль 32 Мп.

Случился фальстарт: блогер опубликовал видеообзор Samsung Galaxy S21 FE ещё до анонса смартфона

Дисплей смартфона 6,4-дюймовый, выполненный по технологии AMOLED. Частота обновления экрана — 120 Гц.

Случился фальстарт: блогер опубликовал видеообзор Samsung Galaxy S21 FE ещё до анонса смартфона

Пока что не точной информации, когда именно стоит ждать мероприятия, посвящённого презентации Samsung Galaxy S21 FE. Но предположительно это случится уже скоро — 4 января 2022 года.

Источник: YouTube / HDblog
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