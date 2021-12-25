Случился фальстарт: блогер опубликовал видеообзор Samsung Galaxy S21 FE ещё до анонса смартфона

Случился фальстарт: блогер опубликовал видеообзор Samsung Galaxy S21 FE ещё до анонса смартфонаЗато теперь нам известно всё о многострадальном флагмане
Но вот, судя по всему, мы уже близки к моменту анонса. Мало того, что интернет начали заполнять качественные изображения устройства, так ещё и YouTube-блогер под ником HDblog опубликовал полноценный видеообзор ещё неанонсированного устройства.
Судя по нему, Galaxy S21 FE внешне будет полностью идентичен Galaxy S21. Отличие будет заключаться лишь в том, что сам корпус выполнен из пластика.
В основу смартфона из видео лёг чип Snapdragon 888, при этом оперативной памяти в нём 6 ГБ, а постоянной — 128 ГБ. Основная камера тройная, каждый модуль на 12 Мп. Фронтальная же модуль 32 Мп.
Дисплей смартфона 6,4-дюймовый, выполненный по технологии AMOLED. Частота обновления экрана — 120 Гц.
Пока что не точной информации, когда именно стоит ждать мероприятия, посвящённого презентации Samsung Galaxy S21 FE. Но предположительно это случится уже скоро — 4 января 2022 года.