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08:10, 14 июня 2023
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Случился хлопок: Xiaomi Redmi Note 10 Pro взорвался, находясь на зарядке

Радует, что никто не пострадал

В Индии произошёл ещё один инцидент со взрывом смартфона. На этот раз жертвой стал Redmi Note 10 Pro, взорвавшийся, находясь на зарядке.

Владелец смартфона, Сами Улла Хан, поделился своим опасным опытом в Twitter. Он сообщил, что его телефон самопроизвольно загорелся. К счастью, никто серьёзно не пострадал — парень лишь получил несколько ссадин.

Смартфон находился на зарядке рядом с ним, когда он спал. Несмотря на это, Хан как-то успел проснуться и убрать телефон подальше от людей.

Twitter

Пока неясно, как компания Xiaomi отреагировала на данный инцидент. Но уже сейчас стоит отметить, что подобные случаи вызывают серьёзную обеспокоенность и требуют немедленного вмешательства со стороны производителей.

Источник:Twitter
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