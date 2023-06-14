Случился хлопок: Xiaomi Redmi Note 10 Pro взорвался, находясь на зарядке

08:10, 14 июня 2023
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Случился хлопок: Xiaomi Redmi Note 10 Pro взорвался, находясь на зарядкеРадует, что никто не пострадал
В Индии произошёл ещё один инцидент со взрывом смартфона. На этот раз жертвой стал Redmi Note 10 Pro, взорвавшийся, находясь на зарядке.
Владелец смартфона, Сами Улла Хан, поделился своим опасным опытом в Twitter. Он сообщил, что его телефон самопроизвольно загорелся. К счастью, никто серьёзно не пострадал — парень лишь получил несколько ссадин.
Смартфон находился на зарядке рядом с ним, когда он спал. Несмотря на это, Хан как-то успел проснуться и убрать телефон подальше от людей.
Пока неясно, как компания Xiaomi отреагировала на данный инцидент. Но уже сейчас стоит отметить, что подобные случаи вызывают серьёзную обеспокоенность и требуют немедленного вмешательства со стороны производителей.