Случился хлопок: Xiaomi Redmi Note 10 Pro взорвался, находясь на зарядке

Владелец смартфона, Сами Улла Хан, поделился своим опасным опытом в Twitter. Он сообщил, что его телефон самопроизвольно загорелся. К счастью, никто серьёзно не пострадал — парень лишь получил несколько ссадин.

Смартфон находился на зарядке рядом с ним, когда он спал. Несмотря на это, Хан как-то успел проснуться и убрать телефон подальше от людей.