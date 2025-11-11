Слух: Apple исключила из планов разработку iPhone Air 2

Как сообщает Reuters со ссылкой на информацию, это решение было принято из-за разочаровывающих продаж текущей модели iPhone Air, который был представлен в 2025 году в качестве более компактной и «лёгкой» альтернативы, однако не оправдал ожиданий по продажам. Несмотря на растущий интерес к концепту, устройство не оправдало ожиданий в нескольких ключевых областях. Его время автономной работы было короче, в нём нет телеобъектива с 8-кратным увеличением, только один динамик вместо двух, а порт USB-C работает медленнее, чем ожидалось, что снижало скорость зарядки. Кроме того, эта модель оснащена 5-ядерным графическим процессором, в отличие от 6-ядерного процессора в iPhone 17 Pro.

Таким образом, iPhone Air стал скорее маркетинговым экспериментом, чем коммерческим успехом. Аналитики сообщают, что спрос на устройство оказался значительно ниже ожиданий.

По слухам, разработка iPhone Air 2 приостановлена на неопределённый срок.