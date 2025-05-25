Слух: бюджетная «раскладушка» Galaxy Z Flip 7 FE выйдет в июне-июле

Якобы выпуск этой модели состоится одновременно с флагманами Galaxy Z Flip 7 и Z Fold 7 в июне-июле, скорее в конце июля 2025 года. Z Flip 7 FE будет бюджетной версией Z Flip 7, основанной на экономичной формуле серии Galaxy S FE.

Предварительно сообщалось о выпуске во второй половине 2025 года, но оба устройства — и Z Flip 7, и Flip 7 FE — уже в производстве, предположительно, для одновременного выхода на рынок.

Модель Z Flip 7 FE должна быть оснащена 6,7" дисплеем, чипом Exynos 2400 и камерой 12 Мп + 12 Мп. Совместный запуск может увеличить популярность складных устройств, хотя, по мнению ряда аналитиков, это может привести к дублированию продаж.

Ожидается, что цена Z Flip 7 FE будет ниже старших версий — около $799, что может заинтересовать покупателей как альтернатива дорогому Z Flip 7.