Слух: бюджетные модели Galaxy A56 и A36 от Samsung выйдут в марте 2025 года

Согласно новым утечкам, эти модели появятся на рынке к середине марта. Возможно, Samsung начнёт рекламировать эти устройства уже в феврале.

Инсайдерские изображения Galaxy A36 показывают, что модель будет иметь плоскую рамку и заметную выпуклость для кнопок справа. Смартфон ожидается с процессором Snapdragon 6 Gen 3 или 7s Gen 2, 6,64" AMOLED-экраном FHD+, датчиком отпечатков пальцев, 12 Мп фронтальной камерой и 50 Мп тыльной камерой. Этот смартфон будет оснащён аккумулятором на 5000 мАч с зарядкой 45 Вт и ОС Android 15.

О Galaxy A56 точных подробностей пока нет. Запуск моделей ожидается вслед за недавним выпуском флагманской серии Galaxy S25 — в марте, как отмечалось выше.