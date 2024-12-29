Слух: чип Dimensity 9500 будет похож на продукты Qualcomm из-за схожего кластер

Опубликовано 29 декабря 2024, 21:001 мин.
Слух: чип Dimensity 9500 будет похож на продукты Qualcomm из-за схожего кластерТакова конкуренция
Появилась информация, что компания MediaTek установит в свой чипсет Dimensity 9500 тот же кластер, который использует чипмейкер Qualcomm в чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 2. По архитектуре решения от ведущих производителей чипов для Android-смартфонов будут схожими.
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Инсайдеры из WccfTech рассказали, что Dimensity 9500 получит такой же кластер, что установлен и в Snapdragon 8 Elite Gen 2 — «2+6». Это предполагает использование высокопроизводительных ядер Cortex-X930 и Cortex-A730. Максимальная тактовая частота может доходить до 5 ГГц.
Вероятно, в новом чипе от MediaTek будет использован 3-нм узел N3P от TSMC. Благодаря этому вендор сможет полноценно конкурировать с Qualcomm и Apple, схожие чипы компании — A19 и A19 Pro.
Источник:WccfTech
Автор:Андрей Кадуков