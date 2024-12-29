Слух: чип Dimensity 9500 будет похож на продукты Qualcomm из-за схожего кластер

Инсайдеры из WccfTech рассказали, что Dimensity 9500 получит такой же кластер, что установлен и в Snapdragon 8 Elite Gen 2 — «2+6». Это предполагает использование высокопроизводительных ядер Cortex-X930 и Cortex-A730. Максимальная тактовая частота может доходить до 5 ГГц.

Вероятно, в новом чипе от MediaTek будет использован 3-нм узел N3P от TSMC. Благодаря этому вендор сможет полноценно конкурировать с Qualcomm и Apple, схожие чипы компании — A19 и A19 Pro.