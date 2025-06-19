Слух: чип Samsung Exynos 2600 стал лучше и поборется со Snapdragon 8 Elite Gen 2

По информации, Exynos 2600 может обеспечить 40% производственной отдачи. В одноядерном и многоядерном тестах на Geekbench 6 Exynos 2600 набрал 2950 и 10 200 баллов соответственно. Однако Exynos 2600 не так хорош, как Snapdragon 8 Elite Gen 2, набравший 4000 и 11 000 баллов, но инсайдеры считают, что не так уж плох, — раньше результаты были куда хуже.

Как отмечается, Samsung должна лучше оптимизировать Exynos 2600 для телефонов, работающих на нём. Это должно позволить Samsung максимально приблизить Exynos 2600 к Snapdragon, тогда чипсет будет готов к развёртыванию на следующей линейке — Galaxy S26. В противном случае потребители могут быть недовольны, если чипсет от Samsung снова уступит конкуренту.