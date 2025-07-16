Слух: для привлечения клиентов Apple снизит цены на складной iPhone

Компания Samsung Display станет основным поставщиком OLED-экранов для складного iPhone. Также заказы от Apple на производство OLED-экранов получит LG Display.

Lens Technology, Amphenol и Hon Hai (Foxconn) будут поставлять титановый корпус и шарнир из жидкого металла, что вкупе со структурой гибкого стекла повлияет на снижение «морщинистости» в месте складывания экрана. Foxconn станет основным производителем складного iPhone, а Luxshare — китайский производитель компонентов для электроники — вторичным подрядчиком.

Это нужно для удержания и даже снижения цены. UBS сообщает, что изначально Apple планировала установить цену на складную модель в диапазоне $2000-$2400, но контроль над расходам может позволить вендору удержать цену на уровне $1800-$2000.

При этом iPhone Fold всё равно будет самым дорогим за всю историю. По прогнозам аналитиков, маржа составит 53–58%, что соответствует марже складных устройств Samsung и превышает маржу серии iPhone 16.