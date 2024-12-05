Слух: флагманы iPhone 17 получат дисплей с технологией для повышения автономности

Опубликовано 05 декабря 2024, 17:151 мин.
Слух: флагманы iPhone 17 получат дисплей с технологией для повышения автономностиЭтот слух противоречит предыдущей информации
Авторитетный инсайдер Jukanlosreve рассказал о некоторых нюансах дисплея, который получат старшие модели линейки iPhone 17 — Pro и Pro Max. По словам инсайдера, для этих моделей Apple планирует использовать новую технологию дисплея под названием Low-Dielectric TEE.
Как отметил Jukanlosreve, новая технология «повышает эффективность работы аккумулятора, увеличивает долговечность дисплея и улучшает общую производительность по сравнению с существующими технологиями дисплеев». Инсайдер утверждает, что эта технология будет отличаться от LTPO+.
Его информация противоречит предыдущим слухам о том, что все четыре модели серии iPhone 17 будут оснащены технологией LTPO+.
К слову, предыдущие слухи предполагали, что iPhone 17 Pro может получить дисплей 6,3", а Pro Max — 6,9".
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
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