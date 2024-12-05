Слух: флагманы iPhone 17 получат дисплей с технологией для повышения автономности

Как отметил Jukanlosreve, новая технология «повышает эффективность работы аккумулятора, увеличивает долговечность дисплея и улучшает общую производительность по сравнению с существующими технологиями дисплеев». Инсайдер утверждает, что эта технология будет отличаться от LTPO+.

Его информация противоречит предыдущим слухам о том, что все четыре модели серии iPhone 17 будут оснащены технологией LTPO+.

К слову, предыдущие слухи предполагали, что iPhone 17 Pro может получить дисплей 6,3", а Pro Max — 6,9".