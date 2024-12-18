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Опубликовано 18 декабря 2024, 18:00
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Слух: Galaxy S25+ для США получит антенну 5G mmWave

И якобы лишится слота для физической SIM-карты
В Сети появилась утечка изображений модели Samsung Galaxy S25+ для американского рынка. Виден изменённый дизайн корпуса по сравнению с предшественником: появилась новая деталь.
Слух: Galaxy S25+ для США получит антенну 5G mmWave

© Future

Как отмечают инсайдеры из SamMobile, на изображениях можно заметить новую деталь на боковой грани устройства, которая может быть специальной антенной для работы в диапазоне 5G mmWave. Эта антенна «улучшит связь 5G mmWave в мобильных сетях США, обеспечивая более высокую скорость передачи данных».

Многие операторы связи уже используют mmWave в своих сетях с использованием оборудования, созданного Samsung. «Это направление развития может стать похожим на стратегию Apple, которая сняла физический слот для SIM-карт из своих телефонов и перешла на виртуальную eSIM. Таким образом, Samsung также может убрать физический слот SIM из американских моделей Galaxy S25», — пишут инсайдеры.

Однако, пока это только предположение, основанное на утечках изображений.

© Sammobile.com

Также предполагается, что просочившееся в Сеть изображение показывает, что «Samsung вдохновилась новой кнопкой управления камерой, которую Apple представила в iPhone 16 в прошлом году». Но пока это, опять же, только инсайдерские догадки.