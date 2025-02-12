Слух: Galaxy S25 Edge будет рекордно лёгким по сравнению с большинством смартфонов

Некоторые утечки указывают, что толщина телефона составляет всего 5,84 мм, но точный вес пока неизвестен. По сообщениям известного инсайдера Ice Universe, Galaxy S25 Edge будет весить меньше базовой модели, Galaxy S25, вес которой составляет 162 г.

По словам инсайдера, это — «внушительное достижение». Портал SamMobile со ссылкой на инсайдера уточнил, что Galaxy S25 Edge имеет больший экран — 6,7", по сравнению с Galaxy S25 — 6,2".

Модель получит экран Dynamic AMOLED 2x с яркостью 2 600 нит, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Устройство будет оснащено пылевлагозащитой по стандарту IP68, а также двойной задней камерой: основная камера с разрешением 200 Мп, ультраширокая — 50 Мп, селфи-камера — 12 Мп.