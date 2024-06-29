Слух: Galaxy S25 Ultra получит дизайн отозванного из-за багов Galaxy Note7

По словам инсайдера, вендор планирует выполнить корпус флагманской Ultra-модели Galaxy S25 с закруглёнными углами. И в целом концепт модели близок дизайну скандально известного Galaxy Note7.

Galaxy Note7 известен не лучшими качествами. Смартфон был представлен 2 августа 2016 года, а уже 2 сентября Samsung неофициально обратилась к поставщикам для отзыва устройств из-за опасности возгорания и взрыва аккумуляторов. Причиной называли производственный дефект.

Пока информация только на уровне слухов, но Ice Universe, как правило, не ошибается.