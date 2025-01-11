Слух: Galaxy S25 Ultra получит режим ночной съёмки видео

Опубликовано 11 января 2025, 18:451 мин.
Слух: Galaxy S25 Ultra получит режим ночной съёмки видеоСкорее всего, это будет функция на уровне ПО
Инсайдерский портал Android Headlines, который часто предлагает точные утечки, сообщил о том, что Samsung собирается представить линейку Galaxy S25 на мероприятии Unpacked 22 января 2025 года. Инсайдеры также рассказали, что вендор внедрит в флагманский Galaxy S25 Ultra режим ночной съёмки видео.
© OnLeaks / Androidheadline
В целом речь идёт о функции улучшенной видеосъёмки в условиях плохого освещения, которая может использоваться не только ночью. По словам инсайдеров, Samsung не планирует внесение крупных изменений в аппаратную часть своих флагманских телефонов, скорее всего, основные улучшения будут программными.
Тем не менее, это может потребовать большей производительности чипа, в связи с чем источники указывают на использование мощного чипа Snapdragon 8 Elite. Отмечается, что новый Galaxy S25 Ultra, скорее всего, станет ещё более универсальным устройством для создания видеоконтента.
Источник:Android Headlines
Автор:Андрей Кадуков