Слух: Galaxy S25 Ultra получит режим ночной съёмки видео

В целом речь идёт о функции улучшенной видеосъёмки в условиях плохого освещения, которая может использоваться не только ночью. По словам инсайдеров, Samsung не планирует внесение крупных изменений в аппаратную часть своих флагманских телефонов, скорее всего, основные улучшения будут программными.

Тем не менее, это может потребовать большей производительности чипа, в связи с чем источники указывают на использование мощного чипа Snapdragon 8 Elite. Отмечается, что новый Galaxy S25 Ultra, скорее всего, станет ещё более универсальным устройством для создания видеоконтента.