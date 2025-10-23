Телефоны
Слух: Galaxy S26 Ultra не получит чипсет Samsung из-за проблем с производительностью

Портал GizmoChina рассказал, что Samsung начала серийное производство своего нового чипсета Exynos 2600 на базе 2-нм технологии GAA, однако результаты пока оставляют желать лучшего. Процент выхода продукции составляет всего 50%, что значительно уступает отраслевому стандарту в 70%.
© Samsung

По инсайдерской информации, это ограничивает возможности широкого применения чипа. Только около 30% устройств серии Galaxy S26 будут оснащены Exynos 2600, преимущественно на внутреннем рынке, в то время как модель S26 Ultra получит процессор Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Хотя, по слухам, подтверждённым и внутри Samsung, планы вендора были оснастить все модели серии Galaxy S26 собственным чипсетом.

Однако, снижение объёмов производства связано с обнадёживающими результатами первых тестов, но также обусловлено ограниченным предложением кремниевых пластин и нестабильностью производственного процесса. Отмечается, что литейное подразделение Samsung, Samsung Foundry, находится на переломном этапе, стремясь преодолеть растущие убытки и восстановить доверие.

