Слух: Galaxy Z Fold 7 получит сверхгибкое стекло, как у Z Fold 6 SE

Хотя главное в другом: инсайдеры говорят, что утечку они получили из неофициального источника, но информация с высокой вероятностью может подтвердиться, поскольку подкрепляется тем, что Galaxy Z Fold 7 является усовершенствованной версией Galaxy Z Fold 6 Special Edition (SE).

И, поскольку Galaxy Z Fold 7 будет основан на Special Edition 6, то может использовать более прочное ультрагибкое стекло Samsung (UFG) вместо тонкого стекла (UTG), применяемого в других складных версиях бренда. Отмечается, что как раз версия Galaxy Z Fold 6 SE, которая продавалась ограниченным тиражом, использовала стекло UFG.

В утечке также упоминается, что и Fold 7, и Flip 7, будут оснащены расширенной системой охлаждения и усиленным шарниром. Вероятно, Z Fold 7 будет иметь большие внутренний и внешний дисплеи, а также основную камеру на 200 Мп, опять же, потому, что будет основан на Z Fold Special Edition.

Однако есть вероятность того, что Galaxy Z Fold 7 не будет поддерживать S Pen, в отличие от предыдущих складных моделей Samsung. Но эта модель всё же может получить более интересный по сравнению с Galaxy Z Fold 6 дизайн.