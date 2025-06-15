Слух: ИИ-технологию камеры складных телефонов Samsung получат и более старые модели

Хотя официальные подробности пока не раскрыты, утечки информации и прогнозы экспертов, в частности инсайдера PandaFlashX, указывают на ожидаемые улучшения в качестве изображения и функциональности камер в складных устройствах Samsung. Однако главное в этой информации, что ИИ-технология Samsung для складных телефонов, может появиться и в серии Galaxy S25, на которых будут тестироваться в первую очередь среди обычных телефонов. Но также эту технологию получат и другие модели телефонов Samsung, причём и старые.

Как отмечает портал Android Police, Samsung и в предыдущие разы успешно интегрировала ИИ в устройства, включая функцию Circle to Search. Хотя ожидания от новой технологии высоки, некоторые сомневаются в эффективности Galaxy AI, тем более при выходе на устаревших моделях — как вендор собирается интегрировать новую технологию в такие смартфоны, неясно.