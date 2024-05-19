Слух: iPhone SE 4 получит Dynamic Island для сходства с iPhone 14

Ранее появилась информация, что Apple решила сделать iPhone SE 4 максимально похожим на iPhone 13. Это предполагало также и наличие одного и того же чипа и памяти.

На iPhone 14 ожидаемое устройство будет похожим за счёт выреза Dynamic Island. Поэтому, несмотря на тенденцию к дисплеям без вырезов в последних моделях, «iPhone SE 4 использует этот знакомый дизайн, предоставляя пользователям бесшовный и узнаваемый опыт работы с Apple».