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Опубликовано 19 мая 2024, 18:00
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Слух: iPhone SE 4 получит Dynamic Island для сходства с iPhone 14

В дизайн этой модели вернётся вырез
Появилась новая инсайдерская информация, согласно которой дизайн iPhone SE 4, который должен выйти весной 2025 года, всё же будет приближён к iPhone 14.
Слух: iPhone SE 4 получит Dynamic Island для сходства с iPhone 14

© AppleTrack / concept_central

Ранее появилась информация, что Apple решила сделать iPhone SE 4 максимально похожим на iPhone 13. Это предполагало также и наличие одного и того же чипа и памяти.

На iPhone 14 ожидаемое устройство будет похожим за счёт выреза Dynamic Island. Поэтому, несмотря на тенденцию к дисплеям без вырезов в последних моделях, «iPhone SE 4 использует этот знакомый дизайн, предоставляя пользователям бесшовный и узнаваемый опыт работы с Apple».

Источник:Gizchina
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#iPhone SE
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#Apple
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#дизайн
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#Dynamic island
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#iPhone 14