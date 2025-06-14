Слух: из-за нового Snapdragon 8 Elite Gen 3 подскочат цены на флагманы 2027 г.

И, как отмечает инсайдер Digital Chat Station в соцсети Weibo, по предварительным данным, Snapdragon 8 Elite Gen 3, получит более и менее производительные версии, от чего будут зависеть и цены на устройства. По мнению инсайдера, в этом Qualcomm подражает Apple с чипам A и A Pro на iPhone.

Новые чипсеты Qualcomm будут использовать технологию 2-нм, и стоимость их увеличится, что приведёт к удорожанию флагманских телефонов. Snapdragon 8 Elite Gen 3, вероятнее всего, будет использоваться в премиальных устройствах, соответственно, менее дорогие модели получат менее производительные чипы.

Однако Qualcomm ещё не представила даже Snapdragon 8 Elite Gen 2, поэтому ситуация может измениться.