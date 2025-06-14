Опубликовано 14 июня 2025, 09:001 мин.
Слух: из-за нового Snapdragon 8 Elite Gen 3 подскочат цены на флагманы 2027 г.Чипсет пока не представлен
По слухам, на которые обратили внимание обозреватели Android Authority, новый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 3 будет иметь две версии.
© C. Scott Brown / Android Authority
И, как отмечает инсайдер Digital Chat Station в соцсети Weibo, по предварительным данным, Snapdragon 8 Elite Gen 3, получит более и менее производительные версии, от чего будут зависеть и цены на устройства. По мнению инсайдера, в этом Qualcomm подражает Apple с чипам A и A Pro на iPhone.
Новые чипсеты Qualcomm будут использовать технологию 2-нм, и стоимость их увеличится, что приведёт к удорожанию флагманских телефонов. Snapdragon 8 Elite Gen 3, вероятнее всего, будет использоваться в премиальных устройствах, соответственно, менее дорогие модели получат менее производительные чипы.
Однако Qualcomm ещё не представила даже Snapdragon 8 Elite Gen 2, поэтому ситуация может измениться.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
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