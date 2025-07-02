Слух: логотип Apple на iPhone 17 Pro сместится ниже из-за увеличенного выступа камеры

Инсайдер говорит, что из-за увеличенного размера камеры логотип Apple придётся сдвинуть вниз. И это может вызвать проблемы для производителей зарядных чехлов MagSafe.

Даже незначительное изменение может нарушить баланс для пользователей и производителей аксессуаров. Производители будут вынуждены «перепрошивать» чехлы — изменять структуру.