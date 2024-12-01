Слух: Nothing выпустит три модели серии Nothing Phone (3)

Согласно инсайдеру, производитель смартфонов в настоящее время работает сразу над тремя моделями линейки Nothing Phone (3). Брар сообщил, что все три устройства, скорее всего, будут выпущены в первой половине 2025 года.

Но больше никакой информации он не привёл. Как будут называться эти модели, Брар не сообщил.

Из более ранних инсайдов известно, что вендор испытывал в бенчмарке Geekbench модели Nothing Phone (3) и флагман Nothing Phone (3) Pro. Соответственно, пока не названа третья модель, если она действительно будет.