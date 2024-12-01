Опубликовано 01 декабря 2024, 21:001 мин.
Слух: Nothing выпустит три модели серии Nothing Phone (3)Информации пока мало
Известный инсайдер Йогеш Брар опубликовал в соцсети X твит о том, что компания Nothing Technology Limited, которая владеет брендом телефонов Nothing, работает сразу над тремя моделями третьей линейки.
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Согласно инсайдеру, производитель смартфонов в настоящее время работает сразу над тремя моделями линейки Nothing Phone (3). Брар сообщил, что все три устройства, скорее всего, будут выпущены в первой половине 2025 года.
Но больше никакой информации он не привёл. Как будут называться эти модели, Брар не сообщил.
Из более ранних инсайдов известно, что вендор испытывал в бенчмарке Geekbench модели Nothing Phone (3) и флагман Nothing Phone (3) Pro. Соответственно, пока не названа третья модель, если она действительно будет.