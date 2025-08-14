Слух: новый флагман Redmi Note 15 Pro Plus получит чипсет от предыдущей модели

Опубликовано 14 августа 2025, 18:451 мин.
Слух: новый флагман Redmi Note 15 Pro Plus получит чипсет от предыдущей моделиОбновления процессора не будет
Инсайдеры из Gizchina рассказали, что Xiaomi планирует представить серию Redmi Note 15 Plus в ближайшие недели. По их информации, модель Pro Plus получит процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, как и Redmi Note 14 Pro Plus, вместо ожидаемого обновления.
© Xiaomi
Также известно, что базовый Redmi Note 15 5G перейдёт с MediaTek на Qualcomm, но конкретная модель нового чипсета пока неизвестна. Зато Redmi Note 15 Pro 5G, возможно, будет использовать MediaTek, чем объясянется такой разнобой, не сообщается.. Версии Redmi 15 и Redmi 15 Pro с поддержкой 4G также выйдут, но информация о чипсетах пока не подтверждена.
Анонс серии запланирован на конец августа.