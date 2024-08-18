Слух: преемником флагманских S25 Ultra от Samsung станет линейка Galaxy Note

Об этом в соцсети Х сообщил авторитетный инсайдер Йогеш Брар. По его словам, Samsung переименует Galaxy S25 Ultra в Galaxy S25 Note, а S25 Plus — в Galaxy S25 Pro. Зачем это делается, информатор не объяснил.

Последними моделями линейки Note были Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra 2020 года, которые на рынке заменила серия Galaxy S21. Отличительной особенностью серии Note и последующих линеек стала поддержка стилуса S-Pen.

Также есть информация о том, что флагманы S25 могут заимствовать некоторые функции и элементы дизайна линейки Note. Представлены смартфоны серии S25 должны быть в конце 2024 года либо в начале 2025.