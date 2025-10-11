Слух: Samsung будет поставлять в США и Китай смартфоны с более мощным чипсетом

Линейка Galaxy S26 будет состоять из трёх моделей: S26 Pro, S26 Edge и S26 Ultra. Большинство утечек указывает, что в большинстве регионов эти устройства будут оснащены собственным чипсетом Samsung — Exynos 2600, а Snapdragon от Qualcomm будут доступны только Китае и США

В частности, инсайдеры сообщают, что нашли доказательства того, что Galaxy S26 Pro, самое компактное и бюджетное устройство в серии, действительно использует Exynos 2600. Предполагается, что эта конфигурация станет стандартной для большинства стран мира. Но в коде операционной системы версий для Китая и США значится, что в таких версиях будет установлен Snapdragon 8 Elite 5-го поколения, представленный в сентябре.

Согласно предварительным данным, Exynos 2600 производится по 2-нм технологии Samsung Foundry и оснащён десятиядерным центральным процессором на базе ядер ARM C1. В плане графики используется графический процессор Xclipse 9500, основанный на архитектуре AMD RDNA. По некоторым данным, этот чип превосходит Snapdragon 8 Elite и Apple A19 Pro, которые применяются в серии iPhone 17. К тому же Exynos 2600 — новый чипсет, поскольку Samsung начала его массовое производство в сентябре.