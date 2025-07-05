Слух: Samsung не повысит цены на складные смартфоны благодаря китайским деталям

Предзаказы на новые продукты будут открыты 9 июля 2025 года. Но до сих пор неизвестны цены. Однако, по слухам от корейского издания TheBell, Samsung старается удержать цены на складные флагманы, и для этого использует китайские комплектующие, которые выигрывают за счёт доступности. Хотя информация от разных источников разнится: говорят как об однозначном повышении цен, так и о попытках вендора выделиться на фоне конкурентов за счёт ценовой политики.

Но Samsung не планирует и корректировать стоимость своих складных моделей, несмотря на использование более доступных китайских комплектующих. Использование китайских деталей позволяет сдерживать цены и повышает ценовую конкурентоспособность, но за счёт отказа от традиционных корейских комплектующих.

Для этого Samsung расширила сотрудничество с китайским поставщиком шарниров Huili, обеспечивающим до 70% поставок для Galaxy Z Flip 7 вместо корейских производителей.

Петли для складных смартфонов играют ключевую роль в конструкции этих девайсов. Конкуренция со стороны Apple и китайских производителей электроники заставила Samsung пересмотреть производственную и ценовую стратегии. Источник утверждает, что в связи с этим Samsung будет использовать в линейках Galaxy S модули основной камеры от китайской Sunny Optical, тоже для адекватности цен.