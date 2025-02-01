Слух: Samsung обновит модельный ряд складных смартфонов и сделает их долговечнее

Менеджеры также заявили о намерении разнообразить линейку складных смартфонов, а для этого Samsung, возможно, выведет в ближайшее время на рынок новую модель — Galaxy Z Flip FE. Это должен быть «такой более доступный складной телефон, который позволит расширить клиентскую базу».

Также было раскрыто, что Samsung в 2025 году планирует снизить стоимость телефонов Galaxy, начиная с линейки Galaxy A. Для этого будут улучшены характеристики, такие как дизайн, дисплей и аккумулятор.

По информации Android Authority, утечки говорят о том, что новая модель Galaxy A56 будет иметь обновлённый корпус камеры, плоские края и металлическую рамку. Телефон также может предлагать проводную зарядку на 45 Вт и аккумулятор ёмкостью 5 000 мАч. Увеличение выносливости ожидается за счёт собственного чипа Samsung — Exynos 1580, а также программных настроек.