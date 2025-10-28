Слух: Samsung оснастит серию Galaxy S26 собственными чипы для Wi-Fi и Bluetooth

Слух: Samsung оснастит серию Galaxy S26 собственными чипы для Wi-Fi и BluetoothДля конкуренции с Apple и другими
Инсайдеры сравнивают действия Samsung с Apple, которая стремится к независимости от оборудования Samsung, и, похоже, корейский вендор пошёл по тому же пути. Samsung якобы разрабатывает собственные чипы Wi-Fi и Bluetooth. Связь будет обеспечиваться новым чипом Exynos S6568.
О чипе известно немного, но, по слухам, устройство действует как модуль Bluetooth и Wi-Fi и поддерживает новейший стандарт Bluetooth 6.1. Предполагается, что этот чип будет использоваться в паре с Exynos SoC.
Инсайдеры считают, что модели серии Galaxy S26, особенно те, которые оснащены процессором Exynos 2600, будут включать этот чип Exynos Bluetooth и Wi-Fi. Ожидается, что новый компонент расширит функциональность устройств и повысит их эффективность.
Говорится, что в этом Samsung обгонит Apple, которая пока представила только чип модема.