Опубликовано 28 октября 2025, 18:26
1 мин.

Слух: Samsung оснастит серию Galaxy S26 собственными чипы для Wi-Fi и Bluetooth

Для конкуренции с Apple и другими
Недавно появились слухи, что Samsung отложит выход серии Galaxy S26, скорее всего, до марта. И связано это с новыми решениями: вендор готовится выпустить собственные чипы для Wi-Fi и Bluetooth.
© Notebookcheck

Инсайдеры сравнивают действия Samsung с Apple, которая стремится к независимости от оборудования Samsung, и, похоже, корейский вендор пошёл по тому же пути. Samsung якобы разрабатывает собственные чипы Wi-Fi и Bluetooth. Связь будет обеспечиваться новым чипом Exynos S6568.

© Gsmarena.com

О чипе известно немного, но, по слухам, устройство действует как модуль Bluetooth и Wi-Fi и поддерживает новейший стандарт Bluetooth 6.1. Предполагается, что этот чип будет использоваться в паре с Exynos SoC.

Инсайдеры считают, что модели серии Galaxy S26, особенно те, которые оснащены процессором Exynos 2600, будут включать этот чип Exynos Bluetooth и Wi-Fi. Ожидается, что новый компонент расширит функциональность устройств и повысит их эффективность.

Говорится, что в этом Samsung обгонит Apple, которая пока представила только чип модема.

Источник:PhoneArena
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#WI-FI
,
#Wi-Fi 6
,
#Samsung
,
#Samsung Galaxy S26
,
#слух