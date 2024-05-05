Слух: Samsung остановила обновление Galaxy S22 до One UI 6.1 из-за ошибок

Опубликовано 05 мая 2024, 00:00
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Слух: Samsung остановила обновление Galaxy S22 до One UI 6.1 из-за ошибокНо официальных комментариев пока нет
В конце апреля Samsung начала распространять крупное обновление до оболочки One UI 6.1 на множество линеек своих устройств. В их числе и флагманы 2021-2022 годов — Galaxy S22, S22+, S22 Ultra.
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И пока обновление доступно пользователям из Южной Кореи, но уже появились отзывы, что ряд смартфонов серии Galaxy S22 полностью выходят из строя при получении обновления оболочки. Смартфоны перестают разблокироваться любым методом, а нередки и случаи полного отключения — телефон попросту не включается после обновления.
Причина ошибки неизвестна и официальной информации от Samsung по этому поводу нет. Однако, по информации инсайдеров, высока вероятность того, что Samsung приостановила обновление до полного выяснения всех нюансов и исправления бага.
Источник:SamMobile
Автор:Андрей Кадуков