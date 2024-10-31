Слух: Samsung откажется от бренда Galaxy для флагманских моделей

Galaxy — не просто термин, а по сути, синоним устройств Samsung. Как отмечается в отчёте, «за прошедшие годы линейки продуктов Samsung расширялись и сокращались, добавлялись и убавлялись такие модели, как серия Galaxy M и серия Galaxy J». Есть основания говорить о единстве бренда во всей линейке, но, согласно документам, аналитики Samsung считают, что традиционный термин сдерживает продажу самых прибыльных устройств.

Такое мнение аналитики подкрепляют тем, что все устройства — и бюджетные за $100, и премиальные за $1800 — имеют один термин, делающий флагманы безликими. Примером для Samsung служит Hyundai, которая продаёт топовые автомобили под суббрендом Genesis.

На данный момент известно, что альтернативных названий бренда пока не появилось, но в отчёте упоминается возможность того, что «Samsung откажется от приставки Galaxy для будущих флагманов и просто будет использовать бренд Samsung самостоятельно». К примеру, следующий флагманский телефон будет называться Samsung S25, а не Galaxy S25.