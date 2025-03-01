Слух: Samsung представит Galaxy S25 Edge 16 апреля

Вендор не будет проводить полноценное мероприятие, «предпочтя онлайн-презентацию в рамках Unpacked». Телефон будет доступен в светло-голубом, чёрном и серебристом цветах, а продажи ожидаются в мае.

Если верить инсайдерской информации, устройство получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти, накопитель на 256 ГБ, Bluetooth 5.4 и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Galaxy S25 Edge имеет толщину всего 6,4 мм, 6,7" дисплей, основную камеру с разрешением 200 Мп и дополнительную камеру с разрешением 50 Мп. Цена на устройство, вероятно, будет выше, чем у базового Galaxy S25, но ниже, чем у модели Ultra.

«Предполагаемая дата запуска совпадает с предыдущим комментарием одного из руководителей Samsung, который сказал, что телефон может появиться "примерно в апреле"», — говорят инсайдеры.