Слух: Samsung сэкономит на OLED-панелях для серии Galaxy S25

Опубликовано 27 октября 2024, 21:451 мин.
Слух: Samsung сэкономит на OLED-панелях для серии Galaxy S25Поставят устаревшие
Портал Android Authority со ссылкой на корейские источники, а также на известного и надёжного инсайдера Росса Янга из компании Display Supply Chain Consultants сообщил о подтверждении слухов, что лучший материал для дисплеев, М14, получит только флагман Galaxy S25 Ultra.
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Остальные три модели серии будут оснащены дисплеями из материала М13. Для сравнения, М13 на 20-30% тусклее, чем М14. За счёт этого Samsung намерена сэкономить.
Стало быть, три модели линейки S25 будут оснащены более дешёвыми OLED-дисплеями. И тут стоит учесть, что «срок службы материалов M14 на 10-20% дольше, чем органических материалов M13».
В Android Authority считают, что этот слух правдоподобен, потому что Янг — «является достаточно надёжным источником информации о цепочке поставок».
«Используя более старый вариант, Samsung сможет снизить затраты. Но передаст ли Samsung эту экономию покупателю?», — задаётся вопросом автор статьи.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков