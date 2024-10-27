Слух: Samsung сэкономит на OLED-панелях для серии Galaxy S25

Остальные три модели серии будут оснащены дисплеями из материала М13. Для сравнения, М13 на 20-30% тусклее, чем М14. За счёт этого Samsung намерена сэкономить.

Стало быть, три модели линейки S25 будут оснащены более дешёвыми OLED-дисплеями. И тут стоит учесть, что «срок службы материалов M14 на 10-20% дольше, чем органических материалов M13».

В Android Authority считают, что этот слух правдоподобен, потому что Янг — «является достаточно надёжным источником информации о цепочке поставок».

«Используя более старый вариант, Samsung сможет снизить затраты. Но передаст ли Samsung эту экономию покупателю?», — задаётся вопросом автор статьи.