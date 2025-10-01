Слух: Samsung сохранит Galaxy S26 Plus из-за низких продаж тонкого S26 Edge

По информации отраслевых инсайдеров из The Elec, Samsung планирует произвести около 300 000 единиц модели S25 Edge в период с сентября по декабрь, что значительно меньше, чем 500 000 единиц S25 Plus. В отличие от этого модели S25 Ultra и младшая модель в линейке пользуются гораздо более высоким спросом, и их производство планируется на уровне 3,4 млн и 2,9 млн единиц соответственно.

В отношении Plus решение было принято потому, что S25 Plus пользовался самым низким спросом среди других моделей этой серии. Но самым невостребованным оказался S25 Edge, потому стратегия Samsung изменилась в сторону сохранения модели Plus.