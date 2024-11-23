Слух: Samsung в 2025 году выпустит ИИ-смартфон Galaxy ixi-O AI

Модель получит название Galaxy ixi-O AI Phone и, по слухам, появится на рынке в 2025 году. Специфика модели — автономный искусственный интеллект Galaxy AI и цифровой помощник LG Uplus ixi-O.

Источник отмечает, что ixi-O получит такие функции, как «интеллектуальный» автоответ на звонок, обнаружение фишинга в режиме реального времени, запись и обобщение телефонных разговоров, преобразование голосовых сообщений в текст. Все функции будут реализованы в среде устройства, без интеграции внешних технологий.

При этом инсайдеры говорят, что такое устройство появится только на внутреннем рынке Южной Кореи, продаваться где-то ещё не будет.