Слух: Samsung внедрит в предстоящий Galaxy Z Flip FE экран от Flip 6

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Известный аналитик по дисплеям и инсайдер Росс Янг, известный точными утечками о Samsung, заявил, что Samsung Galaxy Z Flip FE (Fan Edition) «вернётся на поколение назад и будет использовать тот же экран, что и Flip 6».