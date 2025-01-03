Слух: Samsung внедрит в предстоящий Galaxy Z Flip FE экран от Flip 6

Опубликовано 03 января 2025, 06:001 мин.
Слух: Samsung внедрит в предстоящий Galaxy Z Flip FE экран от Flip 6Возможно, больше информации раскроют на презентации
Известный аналитик по дисплеям и инсайдер Росс Янг, известный точными утечками о Samsung, заявил, что Samsung Galaxy Z Flip FE (Fan Edition) «вернётся на поколение назад и будет использовать тот же экран, что и Flip 6».
© Lanh Nguyen / Android Authority
На слова Янга обратил внимание портал Android Authority. По словам обозревателей, этот шаг позволит компании сохранить конкурентоспособную цену. Однако, пока неизвестно, какое оборудование будет использоваться, включая процессор.
Ожидается, что следующее мероприятие Samsung Unpacked, которое состоится 22 января, раскроет официальные детали о новых складных устройствах компании.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков