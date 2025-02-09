Слух: Samsung встроит в серию Galaxy S26 собственный чипсет Exynos 2600

В отличие от Exynos 2500, который был исключён из линейки S25 из-за проблем с производительностью, Samsung достигла 30-процентного выхода продукции при производстве Exynos 2600. Один «из выдающихся факторов» серии Galaxy S25 в том, что все модели оснащены чипсетом Snapdragon 8 Elite в отличие от предыдущих моделей, которые использовали чипы Exynos.

Сообщается, что Samsung выбрала Snapdragon 8 Elite из-за низкой производительности Exynos 2500, поэтому повышение уровня выхода продукции Exynos 2600 «является обнадёживающим знаком для возможного использования этого чипа в некоторых моделях Galaxy S26».