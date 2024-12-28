Слух: серия Galaxy S25 первой начнёт поддерживать непрерывные фоновые обновления

Это позволит пользователям устанавливать системные обновления в фоновом режиме, «избавляя их от простоев и разочарования ожидания». Хотя Android Nougat 7.1 (7-я версия этой ОС) получила эту функцию ещё в 2016 году, однако Samsung отказывалась внедрять её в своё ПО.

Как отмечается в материале, текущая утечка файлов подтверждает, что Galaxy S25 будет поддерживать бесшовные обновления, которые работают «с двумя слотами — слотом A и слотом B». Система работает из одного слота, тогда как другой слот остаётся неактивным. Обновления устанавливаются в неактивный слот, и при перезагрузке активный слот меняется на обновлённый, что позволяет пользователям избежать длительного простоя телефона.

Но важно, что эта информация всё же основана на утечках файлов и официально не подтверждена Samsung. Поэтому пока этот инсайд остаётся на уровне слухов.