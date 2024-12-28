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Опубликовано 28 декабря 2024, 21:45
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Слух: серия Galaxy S25 первой начнёт поддерживать непрерывные фоновые обновления

Ранее Samsung отказывалась от этой функции
Инсайдеры из Android Authority сообщили, что обнаруженная ими утечка файлов подтверждает, что будущая серия Galaxy S25 от Samsung начнёт поддерживать бесшовные обновления.
Слух: серия Galaxy S25 первой начнёт поддерживать непрерывные фоновые обновления

© OnLeaks / Androidheadline

Это позволит пользователям устанавливать системные обновления в фоновом режиме, «избавляя их от простоев и разочарования ожидания». Хотя Android Nougat 7.1 (7-я версия этой ОС) получила эту функцию ещё в 2016 году, однако Samsung отказывалась внедрять её в своё ПО.

Как отмечается в материале, текущая утечка файлов подтверждает, что Galaxy S25 будет поддерживать бесшовные обновления, которые работают «с двумя слотами — слотом A и слотом B». Система работает из одного слота, тогда как другой слот остаётся неактивным. Обновления устанавливаются в неактивный слот, и при перезагрузке активный слот меняется на обновлённый, что позволяет пользователям избежать длительного простоя телефона.

Но важно, что эта информация всё же основана на утечках файлов и официально не подтверждена Samsung. Поэтому пока этот инсайд остаётся на уровне слухов.