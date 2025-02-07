Слух: складной iPhone получит форм-фактор книги, как у Galaxy Z Fold 6

Слух: складной iPhone получит форм-фактор книги, как у Galaxy Z Fold 6Экран для модели будет поставлять Samsung
© Phonearena.com
Судя по утечке, внутренний экран будет иметь размер 12", что превышает ожидания. Толщина складного iPhone в сложенном состоянии должна составить 9,2 мм, а в разложенном — 4,6 мм. Утечка также указывает на наличие большого складного механизма на левой задней стороне телефона. Экран будет поставлять Samsung, а Apple оснастит модель технологией UTG Lens собственной разработки, которая, вероятно, будет основана на ультратонком стекле производства Samsung.
Шарнир будет разработан Apple, но его производство «будет осуществляться на аутсорсинге». Устройство также будет оснащено двойной задней камерой и фронтальной камерой «с инновационной технологией metalens». Средняя рамка складного iPhone будет выполнена из алюминия
Причём эта информация может относиться к iPhone 17: в эту серию может быть включён складной айфон.