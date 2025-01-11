Слух: складывающийся втрое смартфон от Samsung выйдет во второй половине 2025 года

Портал GSMArena со ссылкой на свои источники сообщил, что «трикладной» смартфон от Samsung выйдет во второй половине 2025 года. Тираж составит менее 300 000 единиц, однако вендор планирует нарастить производство таких моделей в случае высокого спроса на них.

Инсайдеры отмечают, что небольшой тираж трикладной модели объясняется сложностью производства. Для производства подразделение вендора, Samsung Display, разработало экран и шарнир, которые будут отличаться от технологии Huawei Mate XT — тоже складывающегося втрое смартфона. С помощью новых решений Samsung будет обеспечиваться защита дисплея в сложенном состоянии для его долговечности.

В разложенном виде диагональ дисплея составит 10,5" с одной стороны и 12,4" с другой. Но в этой модели не будет подэкранной камеры.