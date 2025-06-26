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Опубликовано 26 июня 2025, 22:30
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Слух: Snapdragon 8 Elite 2 для смартфонов будет мощнее процессоров для ноутбуков

Тесты показали превосходящую производительность
По слухам, на которые ссылается портал PhoneArena, чипсет для смартфонов Snapdragon 8 Elite 2, возможно, превзойдёт даже процессоры для ноутбуков.
Слух: Snapdragon 8 Elite 2 для смартфонов будет мощнее процессоров для ноутбуков

© Qualcomm

Qualcomm представила два референсных устройства (эталонные модели процессоров, QRD) с чипом SM8850, которые демонстрируют высокие тактовые частоты. Одна из моделей достигает 5,3 ГГц, превышая даже процессоры для ноутбуков, например, Intel Core Ultra 9 288V (5,1 ГГц).

Snapdragon 8 Elite 2 обеспечивает значительный прирост производительности благодаря новой архитектуре Oryon. Графический процессор Adreno 840 также демонстрирует заметные улучшения в играх.

Ранние тесты показывают «впечатляющие результаты в одноядерных и многоядерных тестах». По мнению обозревателей PhoneArena, прирост производительности нового чипсета от Qualcomm объясняется в том числе тем, что MediaTek также выпускает новый процессор Dimensity 9500, «который обещает значительный скачок в производительности и эффективности».

Как отмечается, конкуренция между Qualcomm и MediaTek делает мобильный процессорный рынок более конкурентоспособным и способствует инновациям. Инсайдеры рекомендуют подождать выхода Snapdragon 8 Elite 2 перед покупкой флагманского смартфона.

Источник:PhoneArena
Автор:Андрей Кадуков
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